Van de ‘spits die nooit omvalt’ tot Tagliafico: zij gingen Magallán voor

,,De spits die nooit omvalt.” Dat was de status waarmee Iván Gabrich bij Ajax terecht kwam in de zomer van 1996. De grote sterke spits kwam over van Newell's Old Boys, maar bleek vooral een spits die nooit scoort. Tien wedstrijden mocht hij zich bewijzen, daarna bleek hij toch echt een van de grootste miskopen in de geschiedenis van Ajax. De geruchten gingen zelfs dat Gabrich helemaal geen voetballer was, maar een taxichauffeur. Ook wist na die tien wedstrijden niemand of de bonkige aanvaller nou links- of rechtsbenig was. Zelf zou hij na zijn carrière vertellen dat hij wel degelijk voetballer was en tevens rechtsbenig.



Een imposante carrière in Europa lag er niet in het verschiet voor Gabrich. Hij speelde nog bij UD Mérida, CF Extremadura en Real Mallorca voordat hij weer terugkeerde naar Zuid-Amerika, waar hij nog in Brazilië, Argentinië en Chili zijn kunsten vertoonde.