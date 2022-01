Van den Belt de held voor PEC Zwolle, twee punten uit veertien duels voor Willem II

PEC Zwolle kwam door de zege op negen punten uit negentien duels. Fortuna Sittard en Sparta Rotterdam staan met dertien punten uit achttien duels boven PEC Zwolle. Bij Willem II houden de problemen ook in het nieuwe jaar aan. De ploeg van coach Fred Grim bleef voor het veertiende duel op rij zonder overwinning. Sinds de 2-1 zege op PSV op 25 september, waarna Willem II even knap tweede stond in de eredivisie, werden nog maar twee punten gepakt in veertien wedstrijden.



PEC Zwolle had de KNVB donderdag nog om uitstel van de wedstrijd gevraagd omdat er veel selectiespelers door corona zouden zijn geveld, maar Dick Schreuder kon toch vrijwel dezelfde ploeg laten starten als in de laatste wedstrijd voor de winterstop.

Volledig scherm Willem II-coach Fred Grim. © ANP

Bij Willem II ontbrak rechtsback Leeroy Owusu vanwege corona; de deze week van Red Bull Salzburg gehuurde Kilian Ludewig was nog niet klaar voor een hele wedstrijd. Daarom ging vleugelaanvaller Mats Köhlert rechts achterin spelen. Nadat Godfried Roemeratoe uit een corner maar net over had gekopt in de openingsfase, kwam de thuisploeg steeds beter in de wedstrijd. Dat resulteerde na 25 minuten in de openingstreffer. Derrick Köhn liet zich aftroeven links achterin, uit de voorzet kon Thomas van den Belt de bal binnen tikken: 1-0.

Willem II mocht van geluk spreken dat het met die stand de rust haalde, want Gervano Kasteneer liet nog een grote kans op de tweede Zwolse treffer onbenut. Ringo Meerveld bleef in de kleedkamer achter, Görkem Saglam kwam hem vervangen. En net nadat Fred Grim nog twee wissels had doorgevoerd na een uur spelen - Elton Kabangu en Vincent Schippers kwamen voor Max Svensson en Derrick Köhn - kreeg Willem II z’n eerste grote kans.Saglam stoomde op door het midden en bediende Ché Nunnely, die naast schoot.

In de 78ste minuut kreeg Willem II de nekslag, toen Van den Belt zijn en Zwolle’s tweede treffer maakte. Met een lage schuiver in de hoek verschalkte hij Wellenreuther: 2-0. Bijna werd het nog spannend toen een schot van Saglam doel leek te treffen, maar via een Zwols been belandde debal net aan de verkeerde kant van de paal.

Volledig scherm © Pro Shots / Toin Damen

Volledig scherm © Pro Shots / Toin Damen

