Van den Brom: De wisselvalligheid en het verval zie ik ook

Ja, Van den Brom gaat dingen anders doen. Dat kondigde hij al aan na de verrassende, schlemielige nederlaag tegen RKC (0-1) vorig weekend. Daarom besloot de trainer, tegen zijn normale gang van zaken in, de training van vandaag op slot te gooien. In elk geval beschikt de trainer over een fitte groep, behalve spits Adrián Dalmau die nog altijd revalideert en hoogstwaarschijnlijk pas in 2020 weer minuten gaat maken.



Het ligt in de lijn der verwachting dat Václav Cerny zijn kans gaat krijgen bij FC Utrecht. Na de wedstrijd tegen FC Groningen wachten nog eens twee lastige uitwedstrijden voor FC Utrecht, nogmaals in Groningen (tweede ronde KNVB-beker) en daarna bij Heracles Almelo. Al vindt Van den Brom dat het programma geen issue is. Belangrijker vindt hij dat FC Utrecht zelf met een reactie komt.



Van den Brom baalt wel enorm van de nederlaag tegen RKC. ,,Ik had niet verwacht dat we in december nog zo’n wedstrijd zouden spelen, voetballend. Met al die goede spelers. Ik had verwacht dat we verder zouden zijn. Dat het goede voetbal stokte afgelopen zondag, daar ben ik best teleurgesteld in. Het verval. Dat we die ondergrens aantikken. De wisselvalligheid en het verval zie ik ook en dat irriteert wel. We hebben al genoeg laten zien wat we in onze mars hebben. Dat moet er vaker, meer en beter uitkomen dan we tot nu toe hebben gezien.”