Van den Brom: Doelstelling blijft om bij de eerste vijf te eindigen

Niettemin kijkt de oefenmeester met genoegen naar het spel van zijn elftal deze weken: ,,Dan zit ik echt te genieten op die bank. Er is veel frisheid in de ploeg. En de mix tussen oude en jonge jongens is goed. Omdat we niet altijd met typische buitenspelers spelen kunnen we veel ploegen verrassen. Maar ik weet dat het altijd nog beter kan.”

AZ heeft dit seizoen nog een relatief makkelijk wedstrijdprogramma achter de rug maar volgende week zondag wacht landskampioen Feyenoord. ,,Toch vind ik wel dat we zijn getest. In de voorbereiding in Griekenland tegen Olympiakos bijvoorbeeld hebben we gezien dat verdedigingsfouten direct wordt afgestraft. En in de eerste wedstrijd van het seizoen tegen PSV speelde we heel goed, maar konden we toch niet winnen. Daarom zeg ik ook: er is nog veel te verbeteren.”