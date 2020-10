Van den Brom gunt Klaiber transfer: ‘Mooi voor Sean, voor ons minder’

Door Wesley van Oevelen



Het was even wennen tijdens de donderdagtraining van FC Utrecht zo zonder gangmaker Sean Klaiber. Van den Brom zal het zonder de publiekslieveling moeten doen. ,,Sean was hier vanaf 2007, dertien jaar dus. We gaan hem missen, want hij is een goede speler. Maar dat biedt ook weer perspectief voor anderen. Deze transfer is mooi voor Sean, voor ons minder. Deze transfer is goed voor de club en ik gun het hem. Wij hebben genoeg spelers om het op te vangen.”