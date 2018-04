Van den Brom: Het was een belachelijke strafschop

De trainer van AZ deed, tegen zijn gewoonte in, een tactische aanpassing en speelde met drie centrale verdedigers. ,,We hebben ervoor gekozen PSV op een andere manier te bestrijden. Daar hebben we deze week veel aandacht aan gegeven. De kwaliteit van PSV zit voorin'', legde Van den Brom naderhand uit. ,,Het pakte fantastisch uit, ook al klinkt dat gek als je verliest. Onze backs konden op deze manier aanvallen. Het heeft helaas 75 minuten geduurd. We hebben de tegenstander terug in de wedstrijd geholpen uit een spelhervatting. Daar moeten we kritisch op zijn. Het is uiteindelijk niet genoeg.''