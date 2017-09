Van den Brom overweegt basisplaats voor Jeremy Helmer tegen NAC

Jahanbakhsh speelde in Seoel tegen Zuid-Korea negentig minuten en in Teheran tegen Syrië 76 minuten. Vrijdagochtend trainde hij bij AZ apart van de groep. Het lijkt erop dat Jeremy Helmer zijn vervanger is in de basis is. ,,Jeremy is het seizoen goed begonnen in de beloften en hij traint al geruime tijd bij ons mee", zegt Van den Brom. ,,Hij is van oorsprong een middenvelder maar tegen NAC zouden we weleens veel in de kleine ruimte kunnen spelen. Dan zouden we Helmer goed kunnen gebruiken.”