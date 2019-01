Van den Brom tekent voor drie jaar bij FC Utrecht

Met FC Utrecht is Van den Brom die bij AZ op dit moment de langstzittende trainer van de eredivisie, alweer toe aan zijn vierde eredivisieclub. Bij eerste divisieclub AGOVV maakte hij ooit zijn entree in het betaalde voetbal als oefenmeester. In Apeldoorn stond hij aan de basis van de carrières van latere topvoetballers als Dries Mertens en Nacer Chadli.

De overgang van Van den Brom naar Utrecht lijkt in alles een logische. Hij heeft bij AZ inmiddels zo goed als alles bereikt wat hij kon bereiken. Al zal hij er veel voor over hebben om het seizoen met een prijs af te sluiten. Dat lukte hem nog niet, ondanks het bereiken van twee achtereenvolgende bekerfinales. Met AZ behaalde hij wel drie keer een Europees tickets. Iets wat hem bij ADO Den Haag en Vitesse ook lukte. Het zal ook zijn missie worden bij Utrecht in de komende jaren.

Prijzen won hij wel bij de grootste Belgische club Anderlecht. In Brussel werd hij één keer landskampioen. Van den Brom kenmerkte zich bij AZ als een trainer die goed met talenten om kan gaan. Ook al iets waarom hij voor FC Utrecht direct een aantrekkelijke kandidaat was. Hij stuwde bovendien Vincent Janssen, Alireza Jahanbakhsh en Wout Weghorst naar grote hoogten, iets wat AZ reusachtige transfersommen opleverden.

Meer dan in zijn eerste seizoenen als AZ-trainer, liet hij veel trainingen over aan zijn assistent Arne Slot die hem in Alkmaar dan ook opvolgt na dit seizoen. Critici zien vooral Slot als het tactische meesterbrein van de technische staf en niet Van den Brom. De nieuwe trainer van Utrecht benadrukt in alle gevallen de goede samenwerking van de gehele technische staf.

Het was Van den Brom veel aan gelegen om lang bij AZ te blijven. Voor zijn periode in Alkmaar had hij nog het imago een clubhopper te zijn. Zowel bij ADO als Vitesse vertrok hij voortijdig. Bij Anderlecht werd hij ontslagen.

,,We zijn erg verheugd met de aanstaande komst van John van den Brom naar FC Utrecht,” zegt Jordy Zuidam, directeur voetbalzaken bij FC Utrecht. ,,In de persoon van John halen we een winnaar in huis, met ervaring in binnen- en buitenland. Iemand die overal waar hij heeft gewerkt als oefenmeester voor sportieve successen heeft gezorgd met een aanvallende speelwijze. John is erg ambitieus en omarmt de langetermijnvisie van FC Utrecht. Hij heeft bewezen naast teams ook individuele spelers te kunnen ontwikkelen en verbeteren. John komt uit de provincie Utrecht en staat er bekend om oog te hebben voor spelers uit de eigen opleiding, hetgeen we bij FC Utrecht erg belangrijk vinden.”

Van den Brom is verheugd met zijn komende uitdaging. Eerder werkte de 52-jarige coach al bij ADO Den Haag, Vitesse, Anderlecht en AZ. ,,De voorbije periode heb ik uitvoerig met de club gesproken. Die gesprekken hebben ervoor gezorgd dat ik een helder beeld heb van de huidige stand van zaken en de ambities. Ik zie FC Utrecht als een club met enorm veel potentie en geloof in de visie zoals die door de club de voorbije jaren is neergezet en uitgedragen. Ik zie kansen om met FC Utrecht volgende stappen te maken en vind dat er een goede selectie staat, met daarin veel spelers met langdurige contracten. Dat vormt een goede, stabiele basis om in te stappen. Ik kijk ernaar uit samen met de club de ambities te realiseren en samen successen te hebben.”