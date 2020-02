Van der Gaag en El Allouchi bezorgen NAC zege op Jong Ajax

Voorafgaand aan het duel was er een minuut stilte ter nagedachtenis aan de vandaag overleden oud-Ajacied Barry Hulshoff. De wedstrijd begon daarna voortvarend. Het was Jong Ajax, met Noussair Mazraoui in de basis, dat als eerst op voorsprong kwam. Naci Ünüvar bracht de Braziliaan Danilo Pereira in stelling en zette hiermee de 1-0 op het scorebord. Halverwege was het Brian Brobbey die de score verdubbelde, nadat hij even daarvoor al een levensgrote kans niet wist te benutten. Maar NAC liet het hier niet bij zitten. Nog voor de rust werd het 2-1. Het was Finn Stokkers die de aansluitingstreffer binnen schoot.