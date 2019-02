Van der Gaag voelt zich in de steek gelaten door eigen spelers

De 47-jarige trainer miste overtuiging en strijdlust bij zijn spelers. ,,Verliezen kan, maar het gaat om de manier waarop. Als je het belang van deze wedstrijd niet snapt, als je niet met het mes tussen de tanden speelt, dan wordt het heel vervelend'', zei Van der Gaag.



,,Ik miste wederom de wil om te winnen. Dat is een heel grote teleurstelling. Ik voelde me deze wedstrijd in de steek gelaten en dat heb ik die jongens net in de kleedkamer ook verteld. Maar we moeten verder, we moeten vooruit kijken. We hebben al een paar keer een mindere fase gehad en daar zijn we bovenop gekomen. Maar er zijn nu wel minder wedstrijden te spelen en we staan onderaan.''