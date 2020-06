Van der Gragt wil de dubbel met Ajax: ‘Kan een mooie rol spelen met mijn ervaring’

Door Nik Kok



Ze is de eerste speelster van Ajax Vrouwen die met een fraai, gelikt filmpje in het Engels op de veelgeprezen mediakanalen van de club welkom wordt geheten. En dat zegt wat natuurlijk. Over Ajax én over haarzelf. De 27-jarige verdediger speelde al meer dan zestig interlands voor de Leeuwinnen en was een jaar geleden nog actief op het WK in Frankrijk waar ze de finale haalde als onbetwiste basisspeelster.

Dat filmpje vond ze ‘gaaf’ en dat ze Ajax weer kan helpen met haar ervaring noemt ze ‘geweldig.’ ,,Ik heb goede herinneringen aan Ajax want toen ik er in het seizoen 2017/2018 één seizoen speelde, wonnen we de dubbel. Daar gaan we komend seizoen weer voor natuurlijk.”



Terugkeer

Het is opvallend dat Van der Gragt na Mandy van den Berg en Sari van Veenendaal - die vanaf respectievelijk Valencia en Atlético Madrid - ook weer vanuit het buitenland terugkeert. Zij gaan voor PSV spelen. De nodige appjes tussen Van der Grag en Van den Berg en Van Veenendaal zijn al over en weer gegaan. ,,Dat wij terugkeren, zegt denk ik iets over de ambitie die de eredivisie heeft om er hier in Nederland iets moois van te maken. Het wordt hier allemaal steeds professioneler. Ik wil daar graag deel vanuit maken. In Nederland is er bij sommige clubs, zoals Ajax, een cao. Die zekerheid is fijn en zegt wat over de ontwikkeling die de sport heeft doorgemaakt. Ik denk dat de eredivisie een competitie is, die in de lift zit. Ik wil die ontwikkeling meemaken.”

Volledig scherm Stefanie van der Gragt van Ajax viert haar 1-0 tegen PSV tijdens de bekerfinale in 2018. © ANP

Maar bij Barcelona is het leven toch ideaal? Schitterende stad, altijd mooi weer, een club die ver komt in de Champions League. ,,Maar ik voelde dat het goed was om terug te keren naar Nederland. Ik heb altijd contact gehouden met Daphne Koster (manager Ajax Vrouwen, red.) en ook met de meiden van Ajax. Ik denk dat ik een mooi rol kan spelen binnen de selectie met de ervaring die ik heb opgedaan in het buitenland bij Barcelona en Bayern München en op het EK en WK met Nederland. Er zijn veel jonge, talentvolle speelsters bij Ajax maar ook bijvoorbeeld een ervaren kracht als Desiree van Lunteren die is teruggekeerd. Zo ver komen in de Champions League zoals met Barcelona zou een ultieme droom zijn voor iedereen, maar dat zou voor nu nog wel een heel grote stunt zijn.”

Volledig scherm Stefanie van der Gragt hangt op de rug van Anouk Dekker tijdens het succesvolle WK in 2019. © Pim Ras Fotografie