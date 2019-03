Van der Meyde: Duel met PSV is belangrijker voor Ajax dan treffen met Juve

Wat weegt voor Ajax zwaarder, deze wedstrijd of de tweeluik tegen Juventus?

,,Weet je wat het is. Tegen Juventus is Ajax de underdog. Niemand zal raar opkijken van een verlies. Het is natuurlijk mooi als je wint, maar er is geen moeten. Bovendien is er absoluut niemand die verwacht dat Ajax de Champions League wint. De eredivisie winnen is natuurlijk een ander verhaal. Het is namelijk nog lang niet zeker dat we dit seizoen in een prijs binnen halen. Ajax doet nu nog op drie fronten mee, maar niks is nog zeker. Kijk naar de beker. Veel mensen verwachten dat Ajax die wint. Maar vergis je niet. Willem II moet je niet onderschatten en is een rare ploeg die tegen Feyenoord en AZ heeft weten te stunten. Daarom zal de focus van Ajax veel meer liggen op de wedstrijd tegen PSV dan op de tweeluik tegen Juventus. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat je dit seizoen weer met lege handen staat. Dan heb je het misschien leuk gedaan, maar daar koop je niks voor.”