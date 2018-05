Van der Sar baalt van aanstaand vertrek Kluivert: 'Niet onze filosofie'

VideoJustin Kluivert werd gisteren 19 jaar, maar lijkt vandaag tegen Excelsior (1-2 winst) al zijn laatste wedstrijd voor Ajax te hebben gespeeld. Edwin van der Sar verwacht dat Justin Kluivert vertrekt bij Ajax. ,,We zijn nu tien maanden aan het praten. We zijn er ook wel een beetje klaar mee."

Ajax wil het nog een jaar lopende contract van Kluivert graag verlengen. Maar de club is er niet in geslaagd overeenstemming te bereiken met de negentienjarige buitenspeler. ,,Hij is lastig te behouden", erkende Van der Sar. ,,Zijn zaakwaarnemer duwt hem richting de uitgang. Dat is heel jammer, want het is niet onze bedoeling dat spelers van 18 of 19 jaar de club verlaten. Dat is niet de filosofie van Ajax."

Kluivert erkende zondag na de zege op Excelsior (2-1) dat hij zijn besluit al heeft genomen. Hij wilde ook niet beloven dat hij langer bij Ajax zou blijven. Bondscoach Ronald Koeman van het Nederlands elftal verklaarde eind maart in de aanloop naar de oefeninterlands tegen Engeland en Portugal nog dat hij het verstandig zou vinden als Kluivert nog even in de eredivisie blijft. Het talent en zijn zaakwaarnemer Mino Raiola lijken nu voor een andere route te kiezen.

Van der Sar benadrukte dat Ajax alles in het werk zal stellen Matthijs de Ligt wel te behouden. ,,Hij is een fantastische speler. We moeten een goed elftal hebben om kampioen te worden en Europees te presteren. Als we al onze aankomende talenten laten gaan, houden we zelf geen elftal over. Het geloof in een club moet er ook zijn, dat we bouwen aan iets. Daarom hebben we het afgelopen jaar ook de contracten van De Ligt, Donny van de Beek, Frenkie de Jong en Noussair Mazraoui verlengd."