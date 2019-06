Van der Vaart organiseert eigen afscheidswedstrijd: ‘Droom is dat Raúl komt’

,,Het is een bedankje en een verontschuldiging", zei de 36-jarige Van der Vaart. Bij zijn terugkeer in Hamburg kon hij de fans niet bieden wat hij had gewild, zei hij. De Nederlander speelde van 2005 tot 2008 bij HSV en keerde er in 2012 terug.



Van der Vaart heeft onder anderen Arjen Robben, Wesley Sneijder Mark Van Bommel en Louis van Gaal uitgenodigd. Van der Vaart: ,,Ik hoop ook dat Raúl komt. Dat is een droom voor me."



In november van vorig jaar zette Van der Vaart een punt achter zijn loopbaan nadat hij op een training van zijn Deense club Esbjerg fB opnieuw een blessure had opgelopen.