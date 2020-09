Van Dijk: ‘Het moet beter, dat is de conclusie na vanavond’

,,Het was een matige wedstrijd van ons", begon de Oranje-captain voor de camera van de NOS. ,,We konden ze niet echt goed onder druk zetten, waren slordig in balbezit. Het veld hielp ook niet, maar dat mag geen excuus zijn. Het moet beter, dat is de conclusie van vanavond. Ik denk dat het begint met pit en met strijd, en ik denk dat de eerste helft daarin niet goed was. Na rust hebben we dat proberen om te zetten en dan zie je dat het bij vlagen wel beter gaat, maar over het algemeen was het geen goede wedstrijd.”

Hoe die pit dan kon ontbreken tegen een tegenstander als Italië? ,,Je probeert met man en macht druk te zetten en op een gegeven moment raken spelers ook vermoeid. Dan is het lastig om dat op te blijven brengen en als we de bal hebben ook de loopacties te blijven maken. Maar ik ga geen excuses verzinnen. Met name de eerste helft was het matig tot slecht. Voor veel jongens zijn het de eerste 90 minuten in de benen. We moeten hier op bouwen en gaan volgende keer weer vol aan de bak.‘’ Of hij een rotgevoel overhoudt aan de nederlaag? ,,Ja natuurlijk, we willen winnen van zo'n lastige tegenstander. Maar dan gaan kleine momenten met de scheidsrechter ook niet met ons mee en dan raak je gefrustreerd. Misschien moeten we daar ook beter mee omgaan.”

‘Italië speelde ons uit elkaar’

Ook Frenkie de Jong kon niet anders dan concluderen dat Oranje terecht had verloren. ,,Zij voerden de boventoon”, stelde de middenvelder van FC Barcelona. ,,Vooral in de eerste helft, dat is gewoon zo.”



,,Ze zetten ons al snel onder druk”, zei De Jong. ,,Ze speelden ons zo uit elkaar. Als we dan de bal hadden, dan stonden we vaak ver uit elkaar. Dan is het lastig voetballen. We kwamen te weinig aan voetballen toe op die manier. We wilden wel, maar het ging niet. Verder zegt me dit ook niet zo veel. Dit zegt niets over onze kwaliteiten. In de uitwedstrijd zullen we het wel beter moeten doen. Daar moeten we nog maar eens goed over praten.”