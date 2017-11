Van Dijk koestert de nul in 'zijn' Schotland

Als oud-speler van Celtic had de confrontatie met de Schotten in Aberdeen een speciaal tintje voor Van Dijk. ,,Ik hoorde in het begin wel wat Schotse fans op de tribune 'boe' roepen als ik de bal had, maar dat hoort er een beetje bij.''



,,Het was voor mij een speciale wedstrijd, waar ik met plezier op terug kijk'', aldus Van Dijk. ,,Je speelt wedstrijden om te winnen en dat hebben we gedaan. Als verdediger wil je geen tegendoelpunt krijgen en dat is ook gelukt. Schotland heeft wel wat kansen gehad, maar met de manier waarop wij voetballen ontstaat nu eenmaal ook ruimte voor de tegenstander. De Schotten hadden hun laatste vijf wedstrijden niet verloren en toch winnen wij hier. Dat hebben we zakelijk en prima gedaan.''