Van Dijk, Miedema en Wiegman genomineerd voor prestigieuze FIFA-prijzen

Samenvatting Vitesse (voor even) koploper ondanks gelijkspel in Groningen

22 november Vitesse is voor één dag koploper in de eredivisie. De Arnhemse club dankt dat aan een goal van Loïs Openda. Door de uiterst moeizame 1-1 bij FC Groningen staat de equipe van coach Thomas Letsch nu een punt voor op Ajax. De Gelderse formatie is zes duels op rij ongeslagen.