Van Dijk: 'We moesten wel even wennen aan andere formatie’

Van Dijk was met name te spreken over debutanten Owen Wijndal en Teun Koopmeiners, het duo dat normaal gesproken het shirt van AZ draagt. ,,Een geweldige eerste wedstrijd, vond ik. Natuurlijk kunnen er dingen beter, maar het is knap als je dit laat zien op het allerhoogste niveau’’, sprak de verdediger van Liverpool voor de camera van de NOS.

Het AZ-tweetal was onderdeel van de vele wijzigingen die debuterend bondscoach Frank de Boer doorvoerde. ,,We traden vanavond aan in een formatie die weinig heeft samengespeeld. Natuurlijk mag dat geen excuus zijn, maar het was wel even wennen. Bovendien speelden we tegen een goed Mexico, dat met veel passie speelt en over veel kwaliteit beschikt. We hadden al wel een lastige wedstrijd verwacht.’’

Toch baalde de captain van de nederlaag. ,,Je wilt winnen, hoe dan ook. In de slotfase gingen we alles of niets spelen, maar uiteindelijk was het niet genoeg. We moeten zorgen dat we er zondag staan.’’ Dan staat Oranje op speeldag drie van de Nations League tegenover Bosnië en Herzegovina.