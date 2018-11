Van Dijk zegt niet altijd ja en amen: ‘Niemand weet hoe wij leven’

Door Mikos Gouka



Virgil van Dijk vouwt zijn handen in Hotel Woudschoten in Zeist even samen. De 27-jarige aanvoerder van Oranje glimlacht erbij. ,,Laat ik zelf die goal van Giroud er maar weer eens bij pakken’’, zegt Van Dijk, doelend op de 2-1 voor Frankrijk, gemaakt in Saint-Denis op 9 september. De aanvaller van Chelsea volleerde in minuut 75 raak en (daar zit de crux voor Van Dijk) na afloop waren er verontwaardigde reacties op het verdedigende werk van Van Dijk. Overigens inclusief de kritische mening van bondscoach Ronald Koeman.