Van Duinen: Benieuwd naar het puntenrecord van Excelsior

,,Of handhaving nu zeker is, dat laat ik maar in het midden. Als we zo blijven voetballen als momenteel, zal het in elk geval geen probleem meer zijn.”



Angst dat de gretigheid verdwijnt door de riante uitgangspositie, heeft Van Duinen niet. ,,Er zijn altijd mooie, nieuwe doelen. Records om te evenaren of verbreken. Het maximaal aantal punten dat Excelsior in één seizoen behaalde bijvoorbeeld, daar ben ik wel benieuwd naar. We moeten er met z’n allen voor gaan om écht iets bijzonders neer te zetten."



45 punten is het record, stammend uit 1983 (omgerekend naar het driepuntensysteem). Een aantal waar Excelsior in de buurt kan komen, mocht het op dezelfde voet verder blijven gaan. Helemaal met Van Duinen in zijn huidige vorm. Voor het tweede weekend op een rij werd hij de matchwinner namens de Rotterdammers.