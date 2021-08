Van Gaal belt lang met afvaller Van de Beek: ‘Dat is iets tussen Donny en mij’

Géén rood voor Álvarez: dwaling of een slechte spelregel? ‘Dit levert krompraat op’

23 augustus Prompt verdedigden arbiter Dennis Higler en scheidsrechterscoördinator Reinold Wiedemeijer het feit dat Edson Álvarez (Ajax) geen rode kaart kreeg, gisteren in het duel met FC Twente (1-1). Onbegrijpelijk, vindt oud-scheidsrechter Mario van der Ende. Of zit het pijnpunt in de spelregel zelf in plaats van de uitvoering ervan door de arbitrage gisteren?