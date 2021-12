Van Gaal blij met België: ‘Al had ik liever nog in de poule van Engeland en Duitsland gezeten’

AZ deelt harde tik uit aan slordig Ajax

AZ heeft Ajax een flinke tik uitgedeeld. De ploeg van Pascal Jansen verdedigde goed en won met 1-2 in de Johan Cruijff Arena door goals van Vangelis Pavlidis en zijn vervanger Zakaria Aboukhlal. Met een doelsaldo van 49-4 heeft Ajax nu al twaalf punten laten liggen in zestien wedstrijden. PSV is de nieuwe koploper, nadat het vanavond door een late goal met 1-2 won bij NEC.

12 december