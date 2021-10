Van Gaal en KNVB doen niet mee aan conferentie over WK om de twee jaar

Podcast | ‘Bijna een pleidooi om weer zonder publiek te spelen’

18 oktober Blunders, mooie wedstrijden, slecht voetbal, supportersrellen, een tribune die instort. Genoeg onderwerpen om te bespreken in een nieuwe AD Voetbalpodcast. Helemaal met twee mooie wedstrijden in het vooruitzicht: Ajax-Borussia Dortmund in de Champions League en in de eredivisie de kraker Ajax-PSV. In deze editie praten Maarten Wijffels en Sjoerd Mossou erover met presentator Etienne Verhoeff.