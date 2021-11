Van Gaal rekent op Danjuma: ‘Volgens mij valt het mee’

,,Het is niet zo dat hij vandaag of morgen al meetraint”, zei Van Gaal vanmiddag op een persconferentie. ,,Maar volgens mij valt het wel mee.”



De bondscoach kan Danjuma goed gebruiken. Danjuma verkeert in topvorm. Hij is het seizoen sterk begonnen bij zijn nieuwe club Villarreal. De aanvaller maakte in de Spaanse competitie al vijf doelpunten en hij scoorde ook twee keer in de Champions League, onder meer vorige week in de gewonnen thuiswedstrijd tegen Young Boys (2-0).