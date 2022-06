Van Gaal vindt Berghuis een fijne voetballer, maar geen rechtsbuiten die op WK toplanden ondersteboven speelt

Bondscoach Bert Konterman teleurge­steld in de KNVB: ‘De voetbalwe­reld blijft je verbazen’

Bert Konterman hoopt zich deze week met Oranje Onder 19 te plaatsen voor het EK in Slowakije, later deze maand. De bondscoach uit Hierden, in 2021 nog tussenpaus bij PEC Zwolle, doet dat echter met gemengde gevoelens. ,,Ik dacht dat ik op mijn 51ste alles wel had meegemaakt in de voetballerij. Maar deze wereld blijft je verbazen.”

