Van Gaal vindt steunbetuiging Depay aan Promes ‘niet verstandig’, Van Dijk: ‘Gini hoort in Oranje’

Van Gaal zag tegen de Duitsers genoeg verbeterpunten. ,,Alsnog hebben we toen een resultaat geboekt. Duitsland was beter in eerste helft, maar in de tweede helft zijn we teruggekomen. Daar kan ik alleen maar tevreden over zijn.”

De spelers van het Nederlands elftal trainde de afgelopen dagen hard in aanloop naar de ontmoeting met de Rode Duivels. ,,De eerste dag hebben we geen implementatie van het systeem gedaan. Dat was vooral omdat sommige spelers al wat dagen vrij waren. De dagen daarna zijn we aan de slag gegaan op tactisch gebied. Ik vond dat we dat tegen Duitsland op een verkeerde manier deden.”

Depay en Promes

Van Gaal ging bij het persmoment ook nog even in op de steunbetuiging van Memphis Depay voor de van poging tot moord verdachte Quincy Promes. ,,Hij steunt Promes in een moeilijke situatie. Ik begrijp dat wel. Maar of het verstandig is, dat denk ik niet. Hij zegt ook iets over de rechtspraak in Nederland, daar sta ik dan wel volkomen achter. Als wij zo doorgaan praten we Promes nog verder in de put. Het is gewoon afwachten of hij schuldig wordt verklaard en dat zegt Memphis ook.”

Volledig scherm Louis van Gaal. © BELGA

Van Dijk over Wijnaldum

Virgil van Dijk kreeg op de persconferentie de eerste vragen, zodat hij zich daarna kon richten op de training van Oranje in het stadion in Brussel. De aanvoerder kreeg de vraag hoe hij aankeek tegen het ontbreken van Georginio Wijnaldum in de selectie. ,,Ik vind dat Gini, met de kwaliteiten die hij heeft, altijd in Oranje hoort”, zei de centrale verdediger. ,,Maar hij zit niet in beste fase van zijn carrière, niet helemaal lekker in z’n vel. Hij moet de keuzes van de bondscoach accepteren en er alles aan doen om terug te komen in de selectie. Hij is belangrijk in de groep en dat zal in de toekomst weer zo zijn, daar heb ik alle vertrouwen in.”



Van Gaal over het niet selecteren van Wijnaldum: ,,Ik heb uitgelegd waarom ik Wijnaldum niet geselecteerd heb. Alles wat ik doe, de keuzes die ik maak, communiceer ik met de spelers en de staf.”

Volledig scherm Georginio Wijnaldum (l) en Virgil van Dijk op archiefbeeld. © ANP

