Van Gaal zou serieus nadenken over Oranje-rentree als KNVB hem belt

Louis van Gaal staat open voor een rentree als bondscoach van Oranje. De 69-jarige Amsterdammer zegt het in zijn huidige leven als gepensioneerde voetbaltrainer prima naar zijn zin te hebben. ,,Maar als ze me benaderen, ga ik er serieus over nadenken”, liet Van Gaal weten. Hij is naar eigen zeggen nog niet benaderd door de KNVB.