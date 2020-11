Van Ginkel bezig met onvoorstelbare oefening in geduld: ‘Het gaat echt de goede kant op’

Door Rik Elfrink



Een onvoorstelbare oefening in geduld. Vanaf de buitenkant lijkt dat de perfecte omschrijving voor de situatie waar Marco van Ginkel sinds mei 2018 mee moet dealen. De achtvoudig international is na een portie kruisband-ellende niet bezig aan een marathon-revalidatie, maar een ultramarathon-revalidatie.



Begin vorige maand sloot de nog altijd maar 27-jarige middenvelder voor de vierde keer in zijn carrière op huurbasis aan bij PSV. In Eindhoven speelde de voormalig aanvoerder ruim tweeënhalf jaar geleden voor het laatst een officiële wedstrijd. En om de verwachtingen goed te managen: het is niet zo dat Van Ginkel al op hele korte termijn weer in de samenvattingen bij Studio Sport zit.



Tot zover de droge feiten. Van Ginkel knokt door en gelooft honderd procent in een rentree. Op De Herdgang staat zijn bekkie nog altijd strak en doet een afgetrainde topsporter zijn verhaal. De eerste trainingen met de A-selectie van PSV geven hem moraal om ook de laatste stappen op weg naar volledig herstel met beleid te zetten.