Van Ginkel blij met zege na matig duel van PSV: ‘We waren slecht aan de bal’

Van Ginkel sloot zijn ogen niet voor het matige spel van PSV. ,,We waren slecht aan de bal”, zei hij. ,,We gaven heel veel foute ballen. In de tweede helft stonden we beter, in de omschakeling konden we gevaarlijk worden. Je moet nooit opgeven. Soms valt de bal goed en dan win je. Dat is de afgelopen jaren wel vaker gebeurd.”