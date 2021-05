Van Ginkel hoorde niets van Chelsea: ‘Verder bij PSV? We gaan het zien’

Het was alweer even geleden, maar het voelde voor Marco van Ginkel (28) als vanouds: als captain van PSV een doelpunt maken. Dat zou volgend seizoen zomaar vaker kunnen gebeuren: Van Ginkel is transfervrij, nu Chelsea de optie in zijn contract niet licht. ,,Ik heb het goed naar mijn zin bij PSV.”

Van Ginkel is aan zijn vierde periode bij PSV bezig en de kans is groot dat er een vijfde periode bij gaat komen. Technisch manager John de Jong en Van Ginkel kennen elkaar goed en de middenvelder proeft veel vertrouwen vanuit de club, stelde hij na het gelijkspel tegen FC Utrecht. ,,Je kan het wel een soort ABC’tje noemen, ja”, zei Van Ginkel met een glimlach in De Galgenwaard. Tegen FC Utrecht speelde hij zijn derde duel in acht dagen tijd.

Roger Schmidt noemde de middenvelder ‘een machine’, tegen FC Utrecht liep Van Ginkel volgens de trainer liefst twaalf kilometer. En in de voorgaande duels met PEC Zwolle en Willem II behoorde hij ook al tot de spelers met de meeste kilometers. En dat terwijl het seizoen van Van Ginkel grotendeels in het teken stond van revalideren. ,,Ik voel mijn beentjes wel hoor, maar het gaat prima. Dat ik tegen FC Utrecht ook de aanvoerdersband kreeg, dat zijn van die kleine dingen, waardoor je waardering voelt vanuit de club. Dat betekent voor mij zeker wel wat, ja.”

Speech in kleedkamer

Van Ginkel koestert dat hij na een lange revalidatie steeds meer de oude wordt. Dat drukte hij zijn teamgenoten ook op het hart toen hij na de wedstrijd in de kleedkamer moest speechen. ,,Je moet in zelf blijven geloven, dat is het allerbelangrijkst. En je moet genieten van elk moment, voetbal gaat zo snel. Voor je het weet, is het klaar.”

Voor Van Ginkel is het vooralsnog niet klaar. Wel bij Chelsea, dat de optie in zijn contract niet besluit te lichten. En dus ligt de weg naar een contract bij PSV open. Toch? ,,We gaan het zien. PSV is een topclub in Nederland, spelen om de prijzen is ook waar je het voor doet. De komende periode zal er meer duidelijk worden”, aldus Van Ginkel.

