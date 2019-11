Van Ginkel keert na meer dan een jaar terug op het trainingsveld

AZ hoopt in december tegen Ajax weer in Alkmaar te spelen

15:33 De demontage van het dak in het stadion van AZ is afgerond. Vandaag werd de laatste spant met een grote kraan verwijderd. AZ gaat nu zorgen voor de nodige tijdelijke voorzieningen en hoopt dan op 15 december weer in eigen huis te kunnen spelen, tegen Ajax. De burgemeester van Alkmaar moet daar komende maand nog wel toestemming voor geven.