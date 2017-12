Van Ginkel na nieuw puntverlies: Heel erg zuur

,,Dit is ongelooflijk zuur", reageerde Van Ginkel tegen Fox Sports. ,,Nu valt het even de verkeerde kant op voor ons." Met dat laatste antwoord reageerde hij op de stelling van de Fox-verslaggever dat het tegen PEC Zwolle net wél de kant van PSV op viel. ,,We hadden het vandaag al eerder op slot moeten gooien'', aldus Van Ginkel over de eerste helft in Groningen. ,,We hadden het na rust moeilijk met hun lange ballen. Uiteindelijk moeten we de 2-3 gewoon over de streep trekken.''



Als Ajax donderdag thuis wint van Excelsior, wordt de voorsprong van PSV teruggedrongen naar 5 punten. Ook AZ staat al op dat aantal. Zondag is dan AZ-Ajax in Alkmaar.