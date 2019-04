Van Hanegem geeft FC Den Bosch morgen uitsluitsel

Willem van Hanegem laat morgen weten of hij FC Den Bosch gaat leiden in de nacompetitie. Eén ding staat voor De Kromme al wel vast: ,,Als ik het doe, ga ik ook op het veld staan. Anders heeft het geen zin.” Een rol op de achtergrond als adviseur, mentor, coach van de coach, fluisteraar of supervisor ziet hij daarmee niet zitten.

Vanmorgen was de 75-jarige oud-international in stadion De Vliert om er verder te praten over het aanbod van zijn vriend en clubicoon Wim van der Horst om de plaatselijke FC met raad en/of daad te helpen promoveren naar de eredivisie.



Ook zag hij het elftal samen met Van der Horst aan het werk tijdens de training. ‘Ik vind dit minder leuk om naar te kijken dan een wedstrijd”, antwoordde De Kromme op de vraag of hij er iets wijzer van was geworden. Vrijdagavond zag hij het team met 0-2 winnen bij Roda JC. ,,Ik vond het wel aardig”, zegt hij over het spel van toen.

Of hij daardoor geneigd is de handdoek op te pakken in Den Bosch? Van Hanegem wil of kan er voorlopig weinig over kwijt. In zijn column stelde Van Hanegem vandaag dat die niet getikt is door ‘de nieuwe trainer van FC Den Bosch.’ Hoe dat te rijmen valt met de gesprekken die nu gevoerd worden? ,,Ik bedoel dat ik niet meer een jaar lang op het veld wil staan als trainer.”



Een tijdelijke klus van hooguit een maand is voor hem wat anders. ,,En dan moet je het ook goed doen en en dat doe je niet door op de achtergrond te blijven staan.”

Van der Horst en Van Hanegem speelden ooit (in de jaren tachtig) samen bij AZ’67. Het verzoek om eens te komen kijken wat hem opvalt bij FC Den Bosch nu het elftal na een sprankelende eerste seizoenshelft veel stroever is gaan draaien, zei Van Hanegem zijn maatje niet te hebben kunnen weigeren.

Wat de oud-Feyenoorder dinsdag ook beslist, de actie van Van der Horst heeft alvast wel voor de nodige reuring gezorgd bij en rond FC Den Bosch. ,,Dat was ook precies de bedoeling”, zegt Van der Horst na afloop van de training.