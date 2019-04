Van Hanegem trainer bij FC Den Bosch? ‘Ik zit gewoon een wedstrijd te kijken’

FC Den Bosch is op zoek naar een trainer die in is voor een klus van een dikke maand. Zonder dat er nu al een knoop doorgehakt moet worden voor komend seizoen.



Van Hanegem bekeek vanavond het duel aan de zijde van onder meer clubicoon Wim van der Horst, die de oud-Feyenoorder heeft gepolst voor de tijdelijke job, en manager voetbalzaken Bert Ruijsch. Van Hanegem reageerde vanavond nog tijdens de wedstrijd telefonisch vanaf de tribune op de berichten. ,,Ik ben hier met mijn oude maat Wim van der Horst gewoon eens een wedstrijd aan het bekijken. Ik coach van Den Bosch? Ja, Wim zit me nu lachend aan te kijken. Maar dat is niet aan orde. Of ik het in de toekomst uitsluit? Haha, ja, dat denk ik wel.’’