Van Leer: Iedereen ziet op tv hoe het gaat, daar zijn geen woorden voor nodig

Van der Gaag voelt zich in de steek gelaten door eigen spelers

23:14 Trainer Mitchell van der Gaag van NAC Breda voelt zich in de steek gelaten door zijn spelers. De Brabanders gingen op De Vijverberg kansloos onderuit tegen De Graafschap (3-0), dat daardoor de laatste plaats in de eredivisie overdroeg aan NAC. ,,We kunnen niet tegen elkaar zeggen dat we er alles aan gedaan hebben. En dat is voor een trainer geen fijne zaak'', zei Van der Gaag.