Van Leer na invalbeurt tegen Ajax: ‘Je moet er altijd klaar voor zijn, volgens mij ging het niet onaardig’

Blijdschap bij Ajax om punten, duidelijke boodschap Tadic: ‘Al het kunstgras moet weg uit de eredivisie’

Ajax boekte een moeizame overwinning (0-1) op bezoek bij Sparta. Ajax-trainer Erik ten Hag was echter tevreden met het spel van zijn ploeg. ,,Als je tegen zo'n ploeg zeven kansen creëert, doe je het goed.” Doelpuntenmaker Dusan Tadic was blij met de punten, maar was totaal niet te spreken over het kunstgras in Rotterdam.

15:01