Van Lunteren (26) stopt bij Oranje: ‘Het is mooi geweest zo’

VideoDesiree van Lunteren stopt per direct als international van Oranje. De 26-jarige rechtsback uit Almere kwam 84 keer uit voor de Leeuwinnen, waarmee ze in 2017 het EK in eigen land won en afgelopen zomer de WK-finale speelde in Frankrijk.

Van Lunteren kon zich niet meer motiveren voor het spelen in Oranje naast de verplichtingen bij haar club Ajax, waar ze afgelopen zomer na het WK terugkeerde na een seizoen bij het Duitse SC Freiburg. Het drukke schema voor 2020, met veel EK-kwalificatieduels, trainingskampen en de Olympische Spelen, zorgde bij Van Lunteren voor de verrassende beslissing om al op haar 26ste een punt achter haar interlandloopbaan te zetten.



,,Lieve fans, ik moet jullie wat vertellen. Ik ga helaas stoppen bij Oranje. Ik heb er echt heel, heel, heel goed over nagedacht. Het is mooi geweest zo’’, zegt Van Lunteren in een filmpje dat de KNVB vanmiddag naar buiten bracht. ,,Ik zou mezelf en het team tekort doen als ik er niet honderd procent meer voor kan gaan. Dus voor mij is het goed zo. Het spelen voor Oranje heeft me heel veel mooie dingen gebracht. Meiden, staf en fans, ontzettend bedankt voor alles. En ik wil jullie heel veel succes wensen in Tokio. Jullie gaan me zeker nog terugzien op de tribune.’’

OranjeLeeuwinnen on Twitter 'Lieve fans, ik moet jullie iets vertellen. Ik ga stoppen bij Oranje.' 🧡 @DvLunteren #DeesBedankt https://t.co/8wnoMXv07r

Olympische Spelen

In Tokio zijn volgend jaar de Olympische Spelen, waar de voetbalsters van Oranje voor het eerst aan mee zullen doen. Van Lunteren voelt dus niet meer de behoefte om naar Tokio te gaan en laat ook het EK 2021 in Engeland aan zich voorbijgaan. Van Lunteren deed vorige week nog mee in de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Turkije (0-8) en Slovenië (4-1). In die laatste wedstrijd viel ze in voor Liza van der Most, haar teamgenote bij het vrouwenteam van Ajax. De interland in het Gelredome is dus haar laatste wedstrijd geweest voor Oranje.

,,Het heeft letterlijk bloed, zweet en tranen gekost, maar Oranje heeft me over de hele wereld gebracht, vrienden voor het leven gegeven en natuurlijk een Europese titel en WK-zilver’’, aldus Van Lunteren. ,,Ik had bij mijn debuut in 2012 niet durven dromen dat tienduizenden Oranjefans ons achterna zouden reizen om ons op een WK te zien spelen. Het is voor mij mooi geweest zo.’’

Wiegman verrast door besluit

Bondscoach Sarina Wiegman is verrast door het besluit van haar rechtsback. ,,Desiree is uitgegroeid tot een vaste waarde voor Oranje. Dat zie je ook wel aan haar statistieken: ze heeft de afgelopen vijf jaar vrijwel geen interland gemist. Zij is zo’n speler van wie je als trainer precies weet wat je eraan hebt, ze heeft een geweldige drive en is altijd bereid zich voor het team weg te cijferen.’’

Van Lunteren maakte haar debuut voor Oranje op 15 februari 2012 in de vriendschappelijke interland tegen Frankrijk. Bij haar club Ajax is ze al jaren middenvelder, maar in Oranje groeide ze uit tot de vaste rechtsback die haar aanvallende en verdedigende kwaliteiten goed kon combineren.

Was Van Lunteren de Adri van Tiggelen van het Nederlands vrouwenvoetbal? Wij vroegen het haar tijdens het afgelopen WK Voetbal. Bekijk hieronder haar antwoord.

OranjeLeeuwinnen on Twitter 8⃣4⃣ interlands EK 2013 WK 2015 EK 2017 🥇 WK 2019 🥈 #DeesBedankt

OranjeLeeuwinnen on Twitter We gaan je missen @DvLunteren...🧡 #DeesBedankt https://t.co/QigP4LMPS4

Volledig scherm © Getty Images

Volledig scherm © BSR Agency