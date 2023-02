Van miskoop bij Ajax naar beul van PSV: Ocampos doet het voor Sevilla

FC Twente pakt drie welkome punten tegen FC Volendam na vijf boeiende minuten

FC Twente heeft aansluiting gehouden met de bovenste ploegen in de eredivisie. De ploeg van trainer Ron Jans boekte een eenvoudige 3-0 overwinning op FC Volendam, nadat de afgelopen drie duels in een gelijkspel waren geëindigd. Alle treffers vielen in een tijdsbestek van 241 seconden in de eerste helft.