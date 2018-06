Van Nistelrooy volgt Van Bommel op als trainer PSV onder 19

PSV heeft met de aanstelling van Van Nistelrooy dus meteen voorzien in de vacature die Van Bommel bij de jeugdopleiding achterlaat. De voormalig topspits is de afgelopen twee jaar gegrepen door het trainersvak en wil nu ook daadwerkelijk een trainerscarrière starten. Binnen dat plan past momenteel het leiden van PSV onder 19 en dat komt de club uitstekend uit, nu Van Bommel na het vertrek van Phillip Cocu doorschuift naar de A-selectie.

Van Nistelrooy wilde de afgelopen twee jaar nog geen eigen elftal coachen en was bij PSV onder meer assistent en individueel coach. Hij werkte bij de A-selectie en ook bij de jeugdopleiding en wilde zo aftasten wat hij in de toekomst wil. Het pad dat hij nu kiest, kan in de toekomst eveneens leiden tot het vak van hoofdcoach. Van Nistelrooy heeft daarvoor de benodigde papieren. Het past binnen het beleid van PSV om te proberen voor kernfuncties intern capabele mensen op te leiden.