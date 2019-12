Van Nistelrooy op EK assistent van Koeman, Stekelenburg sluit nu al aan

,,Het is een prachtige kans voor mij om als assistent-trainer deel uit te mogen maken van de staf van Oranje voor dit eindtoernooi", zegt Van Nistelrooy. ,,Een uitdaging die ik met beide handen aanpak, en ik zal er alles aan doen om bij te dragen aan een succesvol EK.” De spits, die momenteel trainer is van PSV onder 19, was eerder al onderdeel van de technische staf van Oranje. In juli 2014 tekende hij een tweejarig contract als assistent-bondscoach onder Guus Hiddink. Na het vertrek van Hiddink was hij ook onder Danny Blind actief als assistent, samen met Marco van Basten.



Stekelenburg is sinds augustus 2016 trainer van Oranje Onder 19. Daarvoor had hij de leiding over de Onder 17.



Naast Stekelenburg zijn ook Dwight Lodeweges en Patrick Lodewijks de vaste assistenten van Koeman. ,,Maarten past goed in ons team. Ruud is een ambitieuze en gedreven jonge trainer. Zijn ervaringen als topvoetballer kunnen tijdens het EK waardevol zijn. Ik geloof erin jonge trainers, die dicht bij de spelers staan, een rol te geven”, vertelt Koeman.