Van Persie kiest zijn 4 mooiste goals

Van den Brom krijgt gedroomde afscheid

18:53 John van den Brom kreeg in zijn lange periode als trainer van AZ vaak te horen dat het hem met zijn elftal maar niet lukte te winnen van een topclub. In zijn vijfde en laatste seizoen bewees de Amersfoorter, die naar FC Utrecht vertrekt, alsnog het tegendeel. Na de thuiszege op Ajax (1-0) halverwege maart, versloegen de Alkmaarders zondag PSV met dezelfde cijfers. AZ is daardoor zeker van de vierde plaats en een plek in de voorronde van de Europa League.