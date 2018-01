Van Persie voelt zich sterker worden, maar is nog niet klaar om te starten

Robin van Persie kan zondag in de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag de volgende stap zetten richting een basisplaats. De 34-jarige aanvaller is nog niet toe aan een start, maar heeft zijn korte optreden in de Galgenwaard volgens Giovanni van Bronckhorst prima verteerd.

Door Mikos Gouka



,,We bouwen het rustig op met Robin’’, zegt Van Bronckhorst. ,,Hij had pas twee keer getraind voor FC Utrecht uit. Als je hem dan veel langer laat spelen dan een kwartier, doe je als staf alles verkeerd. Na Utrecht had hij geen kleine pijntjes of iets dergelijks. We zijn op de goede weg.’’

Nu de Deense spits Nicolai Jørgensen nog altijd mag hopen op een transfer naar Premier League, ligt de spitspositie in de Kuip onder een vergrootglas. Michiel Kramer moet deze maand nog vertrekken en is geen optie meer. Van Bronckhorst is erg enthousiast over de jonge Dylan Vente, die tegen FC Utrecht aan de wedstrijd mocht beginnen. ,,De manier waarop hij zich binnen en buiten de lijnen presenteert is uitstekend’’, zegt Van Bronckhorst. ,,Daar ben ik enthousiast over.’’

De oefenmeester ging ook in op vragen die leefden bij de achterban. Waarom wel Kevin Diks tegen FC Utrecht en niet Bart Nieuwkoop, die aanvankelijk toch de beoogde eerste rechtsback was in de Kuip. ,,Nieuwkoop was ziek geweest. Speelde vervolgens op maandag met het tweede elftal twee dagen voor Utrecht uit. Ik moest sneller wisselen dan gedacht en dus koos ik voor Diks die frisser was. Er moest nog een half uur worden gespeeld.’’

Eric Botteghin was niet de ideale optie tegen de snelle Gyrano Kerk. Bovendien had ook de Braziliaan maandag in het tweede elftal gespeeld. ,,En dus wilde ik die ook alleen in de slotfase inzetten, ook bij hem kijken we nauwkeurig naar wat verstandig is en wat niet.’’