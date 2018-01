'Van Persie? Wij hebben geen enkele reden om zijn komst niet meteen te brengen'

FC Utrecht De Jong: We moeten van goed naar goud

18 januari Presteren en progressie maken. Dat wil de nieuwe trainer Jean-Paul de Jong, die morgen bij FC Utrecht in de thuiswedstrijd tegen AZ debuteert als hoofdcoach in de eredivisie. ,,De koers die we de afgelopen periode hebben gevaren, is succesvol gebleken. Daarop moeten we nu voortborduren. We moeten van goed naar goud'', liet de oud-assistent van Erik ten Hag (naar Ajax) ambitieus weten.