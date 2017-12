Van Polen trekt boetekleed aan: Echt heel slecht

,,Dat kan een keer gebeuren, maar dit was wel een heel lelijk moment'', doelde hij op de 88ste minuut waarin hij de bal hoog over het Alkmaarse doel schoot. ,,Ik had mijn eerste misser van elf meter liever bij een voorsprong van 3-0 gehad. Nu verliest de ploeg door mij twee punten.''



Van Polen wist wat hij bij zijn zesde strafschop in de eredivisie fout deed. ,,Ik ging twijfelen, omdat het nogal lang duurde voordat ik de bal kon inschieten. En twijfel is nooit goed. Ik mikte bewust hoog, maar nam daarmee wel een zeker risico. Nee, het ziet er niet uit. Dit is echt heel slecht, ik schiet de bal zes meter over het doel'', foeterde hij bij FOX Sports op zichzelf na het terugzien van de beelden.