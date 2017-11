Van Praag en Neeskens gaan met elkaar in gesprek over oud conflict

Door Mikos Gouka Bij de presentatie in Zeist was Van Praag één van de aanwezigen. In AD Sportwereld gaf Neeskens afgelopen zaterdag aan dat hij al 20 jaar niet meer bij Ajax kwam omdat hij in 1997 geen toegang kreeg tot het spelershome. Van Praag werd destijds ingeschakeld om het probleem te verhelpen, maar liet het clubicoon ook niet toe.

In Zeist waren tal van prominenten aanwezig om Neeskens in het zonnetje te zetten. Onder meer Willem van Hanegem, Frank Rijkaard, Aron Winter, Sjaak Swart en Arthur Numan. Ruud Krol liet zich excuseren, de voormalig ploeggenoot van Neeskens bij Ajax en Oranje is herstellende van een heupoperatie. ,,Ik ben Guus Hiddink zeer dankbaar dat hij mij in de jaren negentig terug heeft gehaald naar Nederland om bij Oranje te kunnen werken. Als hij dat niet had gedaan, had ik hier nu niet gestaan met een boek", aldus Neeskens.