Van Pristina tot Tirana: de zegetocht van Feyenoord kriskras door Europa in achttien delen

1. Pristina, Kosovo (22 juli 2021)

FC Drita - Feyenoord 0-0 (2de kwalificatieronde)

Trainer Arne Slot kon er in het Oostenrijkse Schrunz, waar de club een trainingskamp had belegd, nog wel om lachen. De welgemeende vraag van de verslaggever als diens zomervakantie er straks op zou zitten: de Rotterdammers zouden toch nog wel Europees voetbal spelen? Maar deze warme avond eind juli voor de televisie in het snikhete Spaanse Pals is allerminst geruststellend. FC Drita uit Kosovo in stadion Fadil Vokrri, 0-0. Natuurlijk, in de Kuip komt het vast wel goed.