Van RKC-uit naar halve bekerfinale: ‘Slecht resultaat neem je mee’

Geen speelronde in de eredivisie was FC Utrecht dit seizoen in sportieve zin zo in mineur als op 1 december 2019, toen RKC Waalwijk met 0-1 won in Stadion Galgenwaard – niet eens onverdiend. FC Utrecht verspeelde wel meer punten tegen laagvliegers, te vaak, maar zo pijnlijk als die nederlaag tegen RKC werd het nooit. De wedstrijd tegen FC Twente vorig weekend leek op zo’n scenario af te stevenen, ware het niet dat FC Utrecht in de laatste tien minuten de wedstrijd onverdiend volledig kantelde en alsnog won.



Nu reist FC Utrecht zondag af naar Waalwijk, als een flauw aperitiefje voor de halve bekerfinale die woensdag tegen eeuwige rivaal Ajax op het programma staat. Anderzijds dreigt FC Utrecht bij puntenverlies de aansluiting met de top te verliezen. ,,We hebben al te veel onnodige punten verloren”, vindt middenvelder Joris van Overeem. ,,Zondag is dus superbelangrijk. Een slecht resultaat neem je óók mee naar Ajax omdat er maar twee volledige dagen tussen zitten.”