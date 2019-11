Van Seggelen stopt na dertig jaar bij voetballersvakbond FIFPro

Van Seggelen vertelde de 180 afgevaardigden van de nationale bonden op het congres van de FIFPro in Sydney dat hij het na bijna dertig jaar als vakbondsleider tijd vindt om af te treden.



,,Je doet deze baan met één doel: vechten voor de rechten van voetballers over de hele wereld", zei Van Seggelen. ,,Ik ben heel trots dat we er de afgelopen 25 jaar in zijn geslaagd om een mondiaal netwerk op te bouwen van bonden die met ons samenwerken. We hebben vele successen gehad, waarvan de zaak van Jean-Marc Bosman de grootste was. Dat gaf voetballers meer dan ooit de vrijheid om van club te veranderen."



Van Seggelen was jarenlang voorzitter van de Nederlandse spelersvakbond VVCS, een functie die hij aanvankelijk combineerde met zijn werk voor FIFPro. In 2005 werd hij de eerste voltijds secretaris-generaal van de mondiale vakbond, die de belangen behartigt van zo'n 65.000 profvoetballers.