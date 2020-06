Van Seumeren wil bekerfinale, supporters niet meer: ‘Lol is er af’

Door Wesley van Oevelen



Het was Guus Hiddink, oud-toptrainer en voormalig bondscoach van het Nederlands elftal, die onlangs een suggestie deed om de bekerfinale aan het begin van het komende voetbalseizoen te spelen, op het moment dat normaliter om de Johan Cruijff-schaal wordt gespeeld. Meer voetballiefhebbers in Nederland schreeuwen om die oplossing. En ook FC Utrecht-eigenaar Frans van Seumeren heeft die wens. ,,Dat willen wij wel. De grote vraag die wij hebben: waarom kan die wedstrijd niet alsnog gespeeld worden?”



Dat de KNVB de bekerfinale schrapte waardoor FC Utrecht de kans op Europees voetbal werd ontnomen - het ‘bekerwinnaarticket’ ging naar de nummer drie van de stand (Feyenoord) - zit Van Seumeren nog altijd dwars. Ook omdat de UEFA de KNVB steunde, legde de club zich vorige week met tegenzin neer bij die beslissing. FC Utrecht kreeg uiteindelijk 600.000 euro compensatie van de voetbalbond.



Zelfs het spelen om de sportieve eer zit er niet in, vreest Van Seumeren. ,,Wij hebben gezegd: laten we dan gewoon die bekerfinale voor de prijzenkast spelen. Europees ticket of niet, dan in ieder geval een beker. Maar zelfs dat heeft de KNVB afgewezen. Ik vind dat belachelijk, maar het is niet anders. Laten we dan volgend jaar maar sportief revanche nemen.”