Van 't Schip adviseert Giakoumakis: ‘Een stapje hoger in Nederland’

Van ‘t Schip liet Giakoumakis in november in een oefenwedstrijd debuteren. De spits scoorde toen direct. ,,Hij heeft een geweldige ontwikkeling doorgemaakt het afgelopen jaar. Hij heeft het vertrouwen nu en speelt elke week. Georgios is ook helemaal afgetraind, aan het begin was hij nog een beetje zwaar. Dat heeft ook te maken met regelmaat, dat komt hem ten goede. Hopelijk kunnen wij daar ook van profiteren. Al is het voor hem bijna niet te doen deze lijn door te trekken.”